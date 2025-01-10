Пожар на заводе в Ленинградской области потушен

Пожар на заводе по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
К 11 утра было ликвидировано открытое горение на предприятии.
«В Ленинградской области пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС.
Утром 10 января пресс-служба МЧС РФ сообщила, что на территории промышленной зоны в Гатчине Ленинградской области произошел пожар в двухэтажном кирпичном здании на площади 1 600 квадратных метров.
По данным Telegram-канала SHOT, пожар, сопровождаемый взрывами, произошел в здании на улице Индустриальная.
До этого сообщалось, что в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов загорелся дом, в селе Крым начался пожар на производственном предприятии.
Ранее на видео попало, как бульдозеры убирают брошенные после пожара машины в Калифорнии.