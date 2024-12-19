Пожар на нефтебазе под Ростовом после атаки ВСУ дронами и ракетами сняли на видео

Появилось видео пожара на нефтезаводе в Новошахтинске Ростовской области, возникшего после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону. Кадры распространил Telegram-канал «Осторожно, новости».

На опубликованных кадрах виден сильный пожар.

В ночь на 19 декабря несколько десятков беспилотников и три ракеты атаковали Ростовскую область. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.

Большая часть дронов и ракет была нейтрализована, однако на НЗНП произошло возгорание. К утру огонь удалось ликвидировать. Также в результате падения фрагментов БПЛА получил ранения один человек под Ростовом. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВС РФ ударили по военным аэродромам ВСУ и мастерским по сборке дронов.