Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На месте пожара на заводе ацетона в Ленобласти произошел разлив топлива

SHOT: на территории загоревшегося завода в Гатчине произошел разлив топлива

Разлив топлива произошел на территории загоревшегося завода по производству ацетона, расположенного в городе Гатчине в Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, возгоранию был присвоен второй ранг сложности.

Очевидцы рассказали, что около 6:10 (совпадает с мск) в районе завода раздались звуки взрывов. Уже через 20–30 минут предприятие оказалось охвачено огнем, а небо «окрасилось в красно-оранжевый цвет».

Пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале написала, что пламя распространилось на площади 1 900 квадратных метров. В настоящее время на месте ЧП работают более 50 сотрудников экстренных служб, для ликвидации пожара они задействовали 12 единиц специальной техники.

Утром 10 января Telegram-канал SHOT сообщил, что в здании на улице Индустриальная в Гатчине произошел пожар. Тогда же пресс-служба МЧС РФ заявила, что площадь возгорания составила 1 600 квадратных метров.

К текущему моменту никаких данных о пострадавших не поступало. Кроме того, остается неизвестной причина ЧП.

Ранее в Ленинградской области в результате пожара в дачном доме пострадал ребенок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами