На месте пожара на заводе ацетона в Ленобласти произошел разлив топлива

SHOT: на территории загоревшегося завода в Гатчине произошел разлив топлива

Разлив топлива произошел на территории загоревшегося завода по производству ацетона, расположенного в городе Гатчине в Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, возгоранию был присвоен второй ранг сложности.

Очевидцы рассказали, что около 6:10 (совпадает с мск) в районе завода раздались звуки взрывов. Уже через 20–30 минут предприятие оказалось охвачено огнем, а небо «окрасилось в красно-оранжевый цвет».

Пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале написала, что пламя распространилось на площади 1 900 квадратных метров. В настоящее время на месте ЧП работают более 50 сотрудников экстренных служб, для ликвидации пожара они задействовали 12 единиц специальной техники.

Утром 10 января Telegram-канал SHOT сообщил, что в здании на улице Индустриальная в Гатчине произошел пожар. Тогда же пресс-служба МЧС РФ заявила, что площадь возгорания составила 1 600 квадратных метров.

К текущему моменту никаких данных о пострадавших не поступало. Кроме того, остается неизвестной причина ЧП.

Ранее в Ленинградской области в результате пожара в дачном доме пострадал ребенок.