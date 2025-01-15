Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы регионы России, где зима «не подвела»

Синоптик Ильин: в ближайшее время морозы ожидаются на Дальнем Востоке
close
Depositphotos

В отличие от большинства регионов России, где наблюдается аномально теплая зима, «относительно нормальная» для января погода в ближайшие дни ожидается на большей части Дальневосточного федерального округа, за исключением юго-западных районов Якутии, Бурятии и Забайкальского края целиком. Об этом в интервью Tsargrad.tv рассказал синоптик Александр Ильин.

К похолоданию, по его словам, также нужно готовиться жителям Уральского федерального округа, несмотря на то, что в ближайшие сутки температура воздуха там сохранится в пределах выше климатической нормы на 2-7°C.

«Но сюда заходит холод, и в районах Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской области температура будет стремиться к нормальным значениям и даже где-то на 1-2 градуса станет ниже климатических норм», — сказал Ильин.

Он добавил, что похолодание ожидается и на севере Приволжского федерального округа, а также в Башкирии, Ижевске и Пермском крае. На остальной же части России сохранится аномально теплая погода.

До этого Ильин сообщил, что теплая зима вряд ли отразится на погоде летом. Мнения о том, что будет засуха, необоснованны, подчеркнул он.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на большей части территории РФ до конца января погода прогнозируется очень теплая.

Что касается февраля, он будет холоднее января, но теплее нормы, отметил метеоролог.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на Крещение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами