Названы регионы России, где зима «не подвела»

Синоптик Ильин: в ближайшее время морозы ожидаются на Дальнем Востоке

В отличие от большинства регионов России, где наблюдается аномально теплая зима, «относительно нормальная» для января погода в ближайшие дни ожидается на большей части Дальневосточного федерального округа, за исключением юго-западных районов Якутии, Бурятии и Забайкальского края целиком. Об этом в интервью Tsargrad.tv рассказал синоптик Александр Ильин.

К похолоданию, по его словам, также нужно готовиться жителям Уральского федерального округа, несмотря на то, что в ближайшие сутки температура воздуха там сохранится в пределах выше климатической нормы на 2-7°C.

«Но сюда заходит холод, и в районах Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской области температура будет стремиться к нормальным значениям и даже где-то на 1-2 градуса станет ниже климатических норм», — сказал Ильин.

Он добавил, что похолодание ожидается и на севере Приволжского федерального округа, а также в Башкирии, Ижевске и Пермском крае. На остальной же части России сохранится аномально теплая погода.

До этого Ильин сообщил, что теплая зима вряд ли отразится на погоде летом. Мнения о том, что будет засуха, необоснованны, подчеркнул он.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на большей части территории РФ до конца января погода прогнозируется очень теплая.

Что касается февраля, он будет холоднее января, но теплее нормы, отметил метеоролог.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на Крещение.