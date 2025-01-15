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Синоптик объяснил, повлияет ли аномально теплая зима на погоду летом

Синоптик Ильин: аномально теплая зима не отразится на летней погоде
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Аномально теплая зима, которая наблюдается в большинстве регионов России, вряд ли отразится на погоде летом. Мнения о том, что будет засуха, необоснованны. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил синоптик Александр Ильин.

«Если бы мы были полностью без осадков. Но осадки у нас идут. То есть почва напитывается влагой. Соответственно, каких-то ждать засушливых весны и лета, я думаю, не стоит», — сказал эксперт.

Готовиться к новым погодным аномалиям в другие сезоны года пока преждевременно, добавил он.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на большей части территории РФ до конца января погода прогнозируется очень теплая. В стране, по его словам, по-прежнему фиксируется температура выше климатической нормы.

Что касается февраля, он будет холоднее января, но теплее нормы, отметил метеоролог.

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