Москвичам пообещали теплый февраль

Вильфанд: февраль в России будет холоднее января, но теплее нормы

Февраль в России будет холоднее января, но теплее нормы. С таким заявлением выступил для ТАССнаучный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Будет одно-два понижения до 10-15 градусов ниже нуля. Поэтому с зимой еще рано прощаться», — рассказал синоптик.

Он отметил, что накануне и в ближайшие ночи в Москве и Подмосковье фиксируются отрицательные температуры, а к концу января незначительный минус будет фиксироваться и в дневное время — до -3...- 8°C ночью и -1...-3°C днем.

До этого Вильфанд сообщил, что до конца января в России будет рекордно высокая температура.

12 января специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России крещенские морозы отменяются. По его словам, до конца января серьезные снегопады и морозы не прогнозируются, в течение ближайшей недели снежный покров останется на уровне 2-5 см. Вторник, 14 января, будет самым холодным днем: в первой половине дня погода станет более морозной, будут снегопады.

Ранее Вильфанд сообщил, что в России отмечаются аномально высокие температуры.