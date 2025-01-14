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Синоптик прояснил ситуацию с морозами в России в январе

Глава Гидрометцентра Вильфанд сообщил о высокой температуре в РФ до конца января
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Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

На большей части территории России до конца января погода прогнозируется очень теплая, рассказал РИА Новости глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в стране по-прежнему фиксируется температура выше климатической нормы.

«Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но все-таки высокая», — заявил синоптик.

Он добавил, что в столице за первые 12 дней нового года воздух прогрелся до показателя, который на пять градусов превышает норму. А с 15 января и до конца недели в городе снова ожидается оттепель.

12 января специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России крещенские морозы отменяются. По его словам, до конца января серьезные снегопады и морозы не прогнозируются, в течение ближайшей недели снежный покров останется на уровне 2-5 см. Вторник, 14 января, будет самым холодным днем: в первой половине дня погода станет более морозной, будут снегопады.

Ранее москвичам пообещали холодную весну.

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