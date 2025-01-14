Синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на Крещение

В этом году крещенские морозы в России будут, но Москву и Подмосковье они не затронут. Столичный регион в период с 17 до 19 января «захватит» необычно теплая для этого сезона погода, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.

17 января днем ожидается от 0 до +5 градусов, а ночью — от -2 до -3 градусов. 18 января днем пройдут небольшие осадки. Ожидается северный и северо-западный ветер до 3-8 м/с. Такая же погода сохранится 19 января, но осадков уже не будет. В последующие дни особых изменений в погоде также не ожидается, отметил Ильин.

«Днем 21 января температура упадет до уровня от -2 до -6, с небольшими осадками», — отметил синоптик.

В середине 20-х чисел января в столичный регион могут прийти морозы до -15 градусов. Но в целом обильных снегопадов и серьезных морозов до конца января не прогнозируется. Так, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечает, что из-за высокой температуры воздуха снежный покров не превысит 2-5 см.

Напомним, также Тишковец отмечал, что россиянам в ближайшее время не стоит ждать настоящей зимы из-за циклона. По его прогнозу, на предстоящей неделе температура днем будет колебаться в диапазоне от -3°C до +4°C, а ночью не стоит рассчитывать, что столбик термометра опустится ниже -7°C. На Крещение он пообещал «символическое похолодание»: ночью 0…-5, днем около 0.

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