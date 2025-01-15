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В Москве загорелся ангар на площади 600 кв. метров

В Москве в Варшавском проезде произошел пожар в ангаре на площади 600 кв. метров
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МЧС Москвы

В Москве в ангаре, расположенном в Варшавском проезде, произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили источники в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Пламя может перекинуться на соседний ангар.

Ситуация осложняется тем, что рядом с местом пожара находится магистральная газовая труба.

13 января сообщалось, что мужчина поджег помещение жилищно-строительного кооператива (ЖСК) на западе Москвы.

12 января при пожаре в многоэтажном доме на северо-востоке Москвы огнеборцы спасли двух человек.

11 января в городе Яхроме в Подмосковье загорелась психиатрическая больница. По данным МЧС, площадь возгорания в административном здании на Вокзальной улице составляла 1 тыс. кв. м. Из здания спасли четыре человека. К тушению огня были привлечены более 40 пожарных и 11 единиц техники.

Ранее в московской сауне вспыхнул пожар.

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