Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На северо-востоке Москвы двух человек спасли из загоревшейся многоэтажки

МЧС: при пожаре на северо-востоке Москвы огнеборцы спасли двух человек

При пожаре на северо-востоке Москвы двум людям потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Как уточняет ведомство, возгорание произошло в Будайском проезде на 11-м и 12-м этажах 14-этажного дома. Огонь был потушен на площади в 55 кв. м. Из соседних помещений пожарные спасли двух человек.

Днем в историческом районе Петербурга из-за пожара эвакуировали десятки человек. Возгорание произошло в доме 36-38 на улице Марата около 12:24. Пожар начался на шестом этаже в разноуровневом жилом доме, огонь охватил 50 кв. м четырехкомнатной квартиры. Из задымленных квартир были оперативно эвакуированы 37 жителей, а пожарные смогли потушить пламя меньше, чем за 60 минут. В результате инцидента пострадала женщина.
Причину пожара выясняют дознаватели ведомства.

11 января в городе Яхроме в Подмосковье загорелась психиатрическая больница. По данным МЧС, площадь возгорания в административном здании на Вокзальной улице составляла 1 тыс. кв. м. Из здания спасли четырех человек. К тушению огня были привлечены более 40 пожарных и 11 единиц техники. К 18:22 им удалось локализовать пожар, на это потребовалось около получаса.

Ранее появилось видео пожара в промзоне Химок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами