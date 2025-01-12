На северо-востоке Москвы двух человек спасли из загоревшейся многоэтажки

МЧС: при пожаре на северо-востоке Москвы огнеборцы спасли двух человек

При пожаре на северо-востоке Москвы двум людям потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Как уточняет ведомство, возгорание произошло в Будайском проезде на 11-м и 12-м этажах 14-этажного дома. Огонь был потушен на площади в 55 кв. м. Из соседних помещений пожарные спасли двух человек.

Днем в историческом районе Петербурга из-за пожара эвакуировали десятки человек. Возгорание произошло в доме 36-38 на улице Марата около 12:24. Пожар начался на шестом этаже в разноуровневом жилом доме, огонь охватил 50 кв. м четырехкомнатной квартиры. Из задымленных квартир были оперативно эвакуированы 37 жителей, а пожарные смогли потушить пламя меньше, чем за 60 минут. В результате инцидента пострадала женщина.

Причину пожара выясняют дознаватели ведомства.

11 января в городе Яхроме в Подмосковье загорелась психиатрическая больница. По данным МЧС, площадь возгорания в административном здании на Вокзальной улице составляла 1 тыс. кв. м. Из здания спасли четырех человек. К тушению огня были привлечены более 40 пожарных и 11 единиц техники. К 18:22 им удалось локализовать пожар, на это потребовалось около получаса.

Ранее появилось видео пожара в промзоне Химок.