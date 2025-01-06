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В московской сауне вспыхнул пожар

На северо-востоке Москвы произошел пожар в сауне

В трехэтажном здании на северо-востоке Москвы произошел пожар, открытое горение ликвидировано. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали, что пожар произошел по адресу: Хибинский проезд, дом 14, корпус 1.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание обшивки сауны в административном трехэтажном здании», — отметили там.

Пожар был локализован на площади 15 квадратных метров, позднее возгорание было ликвидировано.

В тушении пожара участвовали 53 человека и 13 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.

4 января сообщалось, что на востоке Москвы на улице Первомайской загорелся магазин. Для ликвидации возгорания привлекались 29 сотрудников МЧС России и 10 единиц техники. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Ранее на юге Москвы произошел крупный пожар в промзоне.

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