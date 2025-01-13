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Мужчина поджег помещение ЖСК на западе Москвы

Baza: мужчина поджег помещение ЖСК на западе Москвы
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Антон Великжанин/РИА «Новости»

Мужчина поджег помещение жилищно-строительного кооператива (ЖСК) на западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Поджог произошел в районе 20:30 по московскому времени в здании на проспекте Вернадского. По словам очевидцев, мужчина вошел в помещение ЖСК, облил горючей жидкостью и поджег. На место были вызваны пожарные службы, которые ликвидировали возгорание.

Нападавший был задержан. В поджоге по предварительным данным подозревается местный муниципальный депутат Алексей Кунгуров. Его мотив выясняется.

11 января сообщалось, что в Ленинградской области мужчина устроил пожар в съемной квартире после ссоры со своей девушкой. Пожар произошел утром 10 января в поселке Мга Кировского района. В квартире на пятом этаже одного из домов по Железнодорожной улице загорелся диван. По подозрению в поджоге был задержан 25-летний мужчина, проживающий там и находившийся в состоянии алкогольного опьянения. До этого он якобы угрожал поджечь жилье в разговоре со своей сожительницей.

Ранее в Подмосковье мигрант поджег дом с тремя людьми.

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