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Появились подробности пожара в крупном мебельном цехе Дагестана

Mash: четыре жилых дома загорелись в Хасавюрте из-за пожара в мебельном цеху
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Прокуратура Республики Дагестан

Четыре частных жилых дома загорелись в Хасавюрте на фоне пожара в мебельном цеху. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что из огня спасли уже семь человек, в их числе четверо детей. Площадь возгорания в микрорайоне Бальюрт в настоящее время составляет более 1,5 тысячи «квадратов».

Прокуратура республики Дагестан начала проверку по факту инцидента.

Незадолго до этого в МЧС сообщили, что в Хасавюрте загорелся двухэтажный мебельный цех на площади 1,5 тыс. квадратных метров.

До этого в Туле произошел пожар в здании военного госпиталя. В здании частично обрушилась кровля.

Данных о пострадавших не поступало. На лечении в медицинском учреждении находились российские военнослужащие, проходящие срочную службу. Губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что всех пациентов разместили в других больницах.

Ранее появилось видео пожара в промзоне Химок.

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