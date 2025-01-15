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Мазут в Краснодарском крае будут собирать на баржу

Баржа вместимостью 600 т собирает мазут с водой с побережья Кубани
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Кадр видео: телеграм-канал Оперативный штаб - Краснодарский край

Баржа вместимостью 600 т собирает мазут с водой с побережья Кубани. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

Заблаговременно собранный мазут загружают на баржу с помощью самосвалов. Баржа пришвартована к пирсу рядом с местом разлива мазута из танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия в Темрюкском районе.

До этого сообщалось, что на месте откачки мазута с танкера «Волгонефть-239» может обрушиться скала.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из которых в Черное море вылилось почти 3,8 тыс. тонн мазута. Сообщалось, что с момента загрязнения с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезли более 102 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, спасли почти пять тысяч птиц.

10 января оперштаб Кубани сообщил, что в Темрюкском районе Краснодарского края произошел новый выброс мазута — с кормы танкера «Волгонефть-239», выброшенного морем в районе поселка Тамань.

Ранее Путин призвал комиссию по ликвидации разлива мазута в Черном море к активной работе.

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