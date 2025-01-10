Появилось видео нового выброса мазута с кормы танкера «Волгонефть-239»

В Темрюкском районе Краснодарского края произошел новый выброс мазута — с кормы танкера «Волгонефть-239», выброшенной морем в районе поселка Тамань. Кадры инцидента опубликовал Telegram-канал регионального оперштаба.

«В настоящий момент неизвестно, каков масштаб повреждений. На судне находятся специалисты Морспасслужбы, которые должны это установить», — говорится в сообщении.

Сейчас спасатели пытаются локализовать разлив при поддержке сотрудников оперштаба.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из которых в Черное море вылилось почти 3,8 тыс. тонн мазута. Сообщалось, что с момента загрязнения с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезли более 102 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, спасли почти 5 тысяч птиц.

На днях недалеко от центрального пляжа Анапы обнаружили новое маслянистое нефтяное пятно.

Ранее в Госдуме предложили ограничить вылов рыбы в Черном море из-за разлива мазута.