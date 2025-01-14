На месте откачки мазута с танкера «Волгонефть-239» может обрушиться скала

МЧС: скальная порода может обрушиться на месте откачки мазута с «Волгонефти-239»

На месте откачки мазута с танкера «Волгонефть-239» есть угроза обвала скальной породы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передает РИА Новости.

«Угроза обрушения скальной породы существует на месте ликвидации утечки нефтепродуктов из кормовой части танкера «Волгонефть-239», — говорится в сообщении.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из которых в Черное море вылилось почти 3,8 тыс. тонн мазута. Сообщалось, что с момента загрязнения с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезли более 102 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, спасли почти пять тысяч птиц.

10 января оперштаб Кубани сообщил, что в Темрюкском районе Краснодарского края произошел новый выброс мазута — с кормы танкера «Волгонефть-239», выброшенной морем в районе поселка Тамань.

Ранее сообщалось, что на пляжах Анапы испытали новую машину для очистки песка.