В Ульяновской области нашли обломки беспилотника ВСУ

Обломки объекта, похожего на беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), нашли в Ульяновской области. Об этом сообщает Telegram-канал центра управления регионом.

«По информации компетентных органов, недалеко от Цильны сегодня действительно обнаружен объект, похожий на беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. В настоящее время территория оцеплена, на месте работают саперы», — сообщили в ведомстве.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область дронами.

14 января российские регионы подверглись массированной атаке украинскими беспилотниками. За ночь средства ПВО сбили более 200 воздушных целей. В Курской области сбили не менее четырех БПЛА.

Больше всего пострадала Саратовская область — повреждения зафиксировали на двух промышленных предприятиях. Как сообщил портал 164.RU, ВСУ также атаковали нефтебазу в Энгельсе, которая уже подвергалась удару 8 января.

Ранее жителей Курской области предупредили о минировании местности после разрыва боеприпаса.