Жителей Курской области предупредили о минировании местности после разрыва боеприпаса

Недалеко от деревни Будище в Курской области разорвался боеприпас, из-за чего поблизости разбросало взрывоопасные предметы. Об этом написал в Telegram-канале Владимир Зайцев, глава Большесолдатского района, в котором находится населенный пункт.

Чиновник рассказал, что в результате инцидента произошло минирование местности.

«В связи с чем прошу быть предельно внимательными, не приближаться к опасным и подозрительным предметам», — призвал Зайцев.

В январе 2024 года под Воронежем произошел аварийный сход российского боеприпаса. Власти заявили о повреждениях остекления, кровли и несущих конструкций шести частных домов в Острогожском районе. В Минобороны РФ уточнили, что сход боеприпаса случился при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над селом Петропавловка. При этом пострадали четыре человека.

Ранее жители Белгородской области нашли на улице российскую авиабомбу.