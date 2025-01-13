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Жителей Курской области предупредили о минировании местности после разрыва боеприпаса

Около деревни в Курской области разбросало взрывоопасные элементы
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Недалеко от деревни Будище в Курской области разорвался боеприпас, из-за чего поблизости разбросало взрывоопасные предметы. Об этом написал в Telegram-канале Владимир Зайцев, глава Большесолдатского района, в котором находится населенный пункт.

Чиновник рассказал, что в результате инцидента произошло минирование местности.

«В связи с чем прошу быть предельно внимательными, не приближаться к опасным и подозрительным предметам», — призвал Зайцев.

В январе 2024 года под Воронежем произошел аварийный сход российского боеприпаса. Власти заявили о повреждениях остекления, кровли и несущих конструкций шести частных домов в Острогожском районе. В Минобороны РФ уточнили, что сход боеприпаса случился при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над селом Петропавловка. При этом пострадали четыре человека.

Ранее жители Белгородской области нашли на улице российскую авиабомбу.

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