В Энгельсе локализовали возгорание, возникшее после атаки БПЛА

Сотрудники экстренных служб локализовали пожар на промышленном предприятии в городе Энгельсе в Саратовской области, произошедший в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, сейчас на территории объекта возникают точечные очаги открытого горения. Однако пожарные продолжают оперативно ликвидировать пламя.

«Специалисты отмечают, что процесс контролируемый и угрозы масштабного распространения [огня] нет. Профильные службы продолжают делать все необходимое и будут находиться на месте до полного устранения возгорания», — подчеркивается в заявлении.

Украинские дроны атаковали Саратовскую область в ночь на 8 января. Министерство обороны РФ заявило, что в небе над регионом были уничтожены 11 беспилотников.

Как рассказал Бусаргин, обломки одного из сбитых БПЛА упали на промышленное предприятие в Энгельсе. После этого на объекте начался пожар, который сотрудники экстренных служб тушат уже шестые сутки. Более того, несколько огнеборцев пострадали во время ликвидации пламени.

Утром 13 января губернатор Саратовской области сообщил, что пожарные устранили открытое горение на территории предприятия. Тогда же он выразил благодарность сотрудникам всех профильных служб, задействованным в устранении последствий атаки дронов.

Ранее россиянам рассказали о результатах проб воздуха, взятых в районе возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе.