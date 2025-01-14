ВСУ направили дроны-камикадзы на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область дронами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Тишанка Волоконовского района FPV-дрон сдетонировал во дворе частного домовладения — в доме выбиты окна, повреждены фасад, крыльцо и забор», — пишет Гладков.

Под удар украинских дронов попало также село Графовка — украинские беспилотники устроили несколько сбросов боеприпасов на жилые дома, повредив два домовладения и коммерческое предприятие.

Также расчет беспилотников бригады российских десантников сорвал эвакуацию бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

14 января российские регионы подверглись массированной атаке украинскими беспилотниками. За ночь средства ПВО сбили более 200 воздушных целей. В Курской области сбили не менее четырех БПЛА.

Больше всего пострадала Саратовская область — повреждения зафиксировали на двух промышленных предприятиях. Как сообщил портал 164.RU, ВСУ также атаковали нефтебазу в Энгельсе, которая уже подвергалась удару 8 января.

Ранее жителей Курской области предупредили о минировании местности после разрыва боеприпаса.