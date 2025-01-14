Бастрыкин рассказал о финансовых связях в деле о теракте в «Крокусе»

Бастрыкин: выявлены финансовые связи между фигурантами дела о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет России выявил финансовые связи через единые центры сбора денег между обвиняемыми по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что финансовые связи между обвиняемыми через единые центры сбора денежных средств продолжают проверяться.

До этого Бастрыкин заявил, что по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в качестве обвиняемых проходят 27 человек.

2 января сообщалось, что прокуратура Стамбула требует от 7,5 до 15 лет заключения для пяти иностранцев, связанных с исполнением теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате нападения пострадали 550 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти лиц.

Ранее стали известны подробности дела о теракте в «Крокусе».