Бастрыкин рассказал об обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Глава СК Бастрыкин: в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» 27 обвиняемых

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в качестве обвиняемых проходят 27 человек. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что в настоящее время продолжается отработка лиц, которые могут быть причастны к организации, подготовке и финансированию теракта.

Бастрыкин добавил, что были выявлены, а также продолжают проверяться финансовые связи между обвиняемыми через единые центры сбора денежных средств.

2 января сообщалось, что прокуратура Стамбула требует от 7,5 до 15 лет заключения для пяти иностранцев, связанных с исполнением теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате нападения пострадали 550 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти лиц.

Ранее стали известны подробности дела о теракте в «Крокусе».