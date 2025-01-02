Турция требует от 7,5 до 15 лет заключения для иностранцев, связанных с терактом в «Крокусе»

Anadolu: Турция требует до 15 лет тюрьмы для связанных с «Крокусом» иностранцев

Прокуратура Стамбула требует от 7,5 до 15 лет заключения для пяти иностранцев, связанных с исполнением теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным агентства, иностранцы, которых задержали в Турции, отдавали указания исполнителям теракта в «Крокусе», пообещав им 800 тысяч рублей и новые паспорта. Речь идет о Хофизджоне Усмонове, Мутеулло Усоеве, Рахматулло Саликове, Мухаммадрахиме Файзове и Хамзе Мухаммеде.

«Согласно обвинительному заключению, Усмонов проживал с Фаридуни (Фаридун Шамсиддин. — «Газета.Ru») в квартире в стамбульском районе Авджылар, она считалась «безопасной» квартирой ИГ» (организация запрещена в России), — говорится в сообщении.

Агентство привело переписку обвиняемого Асоева с одним из исполнителей теракта. К примеру, Асоев предлагал выполнить задание — «заложить бомбу в ТЦ Vegas». За исполнение теракта обещал выплатить 800 тысяч рублей, 100 тысяч авансом и 700 тысяч после выполнения «задачи».

До этого террористическая организация «Исламское государство» опубликовала отчет, в котором представила свою версию теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее полиция задержала еще четверых подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе».