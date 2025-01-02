Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турция требует от 7,5 до 15 лет заключения для иностранцев, связанных с терактом в «Крокусе»

Anadolu: Турция требует до 15 лет тюрьмы для связанных с «Крокусом» иностранцев
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Прокуратура Стамбула требует от 7,5 до 15 лет заключения для пяти иностранцев, связанных с исполнением теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным агентства, иностранцы, которых задержали в Турции, отдавали указания исполнителям теракта в «Крокусе», пообещав им 800 тысяч рублей и новые паспорта. Речь идет о Хофизджоне Усмонове, Мутеулло Усоеве, Рахматулло Саликове, Мухаммадрахиме Файзове и Хамзе Мухаммеде.

«Согласно обвинительному заключению, Усмонов проживал с Фаридуни (Фаридун Шамсиддин. — «Газета.Ru») в квартире в стамбульском районе Авджылар, она считалась «безопасной» квартирой ИГ» (организация запрещена в России), — говорится в сообщении.

Агентство привело переписку обвиняемого Асоева с одним из исполнителей теракта. К примеру, Асоев предлагал выполнить задание — «заложить бомбу в ТЦ Vegas». За исполнение теракта обещал выплатить 800 тысяч рублей, 100 тысяч авансом и 700 тысяч после выполнения «задачи».

До этого террористическая организация «Исламское государство» опубликовала отчет, в котором представила свою версию теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее полиция задержала еще четверых подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами