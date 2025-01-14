Бывший охранник Саакашвили, воюющий на стороне ВСУ, внесен в перечень террористов в РФ

Бывший телохранитель экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаил Батурин, в отношении которого в России расследуется дело о наемничестве и совершении теракта, внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Батурин Михаил Викторович*, 06.01.1980 г.р., Грузинская ССР», — говорится на сайте ведомства.

В ноябре прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Грузии Михаила Батурина по подозрению в совершении теракта и наемничестве. По данным следствия, в сентябре 2024 года он и другие наемники незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись на территорию Курской области. После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия против мирного населения.

До этого СК РФ возбудил уголовное дело в отношении гражданина Грузии Бибичадзе Алекси по обвинению в наемничестве.

Ранее суд в РФ заочно приговорил украинского мэра к девяти годам колонии.