В СК возбудили дело в отношении наемника ВСУ из Грузии

Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Грузии Бибичадзе Алекси. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) Российской Федерации в своем Telegram-канале.

«Следственным комитетом России в отношении гражданина Грузии Бибичадзе Алекси возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, его подозревают в совершении преступлений по статьям о покушении, теракте, незаконном хранении оружия и наемничестве. В ходе следствия стало известно, что Бибичадзе обучал наемников и самостоятельно принимал участие в боевых действиях против России. Кроме того, он был в составе украинской армии в момент пресечения границы РФ в Курской области.

Правоохранители объявили гражданина Грузии в розыск. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и фигуранты дела.

7 ноября прокуратура Донецкой народной республики направила в суд уголовное дело по обвинению в наемничестве гражданина Латвии Кристса Анцанса, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, в период с марта 2022 года по сентябрь 2024 года он добровольно вступил в ряды Интернационального легиона, где проходил военную подготовку.

Ранее наемника ВСУ из Армении задержали в Домодедово.