В России возбудили уголовное дело против наемника из Грузии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Грузии Михаила Батурина по подозрению в совершении теракта и наемничестве. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

По данным следствия, Батурин длительное время занимается обучением наемников и лично принимает участие в вооруженном конфликте на Украине в качестве наемника в составе Вооруженных сил Украины.

В сентябре 2024 года он и другие наемники незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись на территорию Курской области. После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия против мирного населения.

Следствие принимает меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников.

8 ноября СК РФ возбудил уголовное дело в отношении гражданина Грузии Бибичадзе Алекси по обвинению в наемничестве.

Ранее в России заочно обвинили бывших главу СБУ и секретаря СНБО.