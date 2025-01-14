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Суд заочно приговорил мэра Днепропетровска к колонии за фейки о ВС РФ

В суде Москвы мэра Днепра Филатова заочно приговорили к девяти годам колонии
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Shutterstock

Басманный районный суд Москвы приговорил мэра Днепропетровска и политического деятеля Бориса Филатова к 9 годам колонии. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры по региону.

По данным пресс-службы, политика признали виновным по статьям о возбуждении ненависти и вражды, а также в унижении группы лиц по признаку национальности в интернете. Кроме того, политик распространял ложную информацию о якобы противоправных действиях армии России.

«Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Филатова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле 2022 года Филатов разместил на своей странице в мессенджере обращение, которое содержало в себе «презрительное и враждебное отношение к русским, а также побуждающие к совершению в отношении них насильственных действий». Отмечается, что публикация была размещена в общем доступе.
 
На данный момент приговор в законную силу не вступил.

До этого второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам колонии генерал-майора Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко, который угрожал взорвать Крымский мост.

Ранее экс-депутата Горинова приговорили к трем годам за разговор о Крымском мосте в тюремной больнице.

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