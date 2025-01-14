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В РФ объявили в розыск украинского полковника

Заочно арестованного полковника ВСУ Федосенко объявили в розыск в РФ
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Reuters

Украинского полковника Павла Федосенко, заочно арестованного Хамовническим районным судом Москвы, объявили в розыск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы правоохранительных органов.

«Павел Юрьевич Федосенко объявлен в розыск в РФ», — говорится в документах.

В апреле 2024 года российские следователи предъявили заочные обвинения трем полковникам Вооруженных сил Украины (ВСУ): Павлу Федосенко, Андрею Матвиишину и Федору Ярошевичу. Против них возбудили уголовное дело по статье о массовых расправах над людьми.

Позже материалы дела были направлены в Хамовнический районный суд Москвы, который заочно арестовал фигурантов. Тогда журналисты ТАСС сообщили, что Федосенко является командиром 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Матвиишин возглавляет 8-й отдельный полк специального назначения украинских войск, а Ярошевич до 2023 года руководил 19-й ракетной бригадой украинских войск.

14 января 2025 года Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) внесла украинского полковника Павло Розлача в перечень террористов и экстремистов. Мужчину считают причастным к ударам по Курской области с применением кассетных боеприпасов.

Ранее бывших глав администрации президента Украины обвинили в совершении преступлений в двух новых регионах РФ.

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