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Четырех полковников ВСУ заочно обвинили в массовых убийствах

СК предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Хамовнический суд Москвы.

В сообщении уточнили, что в судебную инстанцию поступили ходатайства о заочном аресте военнослужащих.

«В суд поступило ходатайство об аресте полковников Павла Федосенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина», — рассказали в суде.

Военнослужащих обвиняют по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство дух и более лиц). При этом суть обвинений в отношении офицеров ВСУ не раскрыли.

До этого заочно арестовали украинского полковника — Дмитрия Храпача. Он командует 27-й реактивной артиллерийской бригадой ВСУ. В августе 2023 года донецкий суд заочно приговорил военнослужащего к пожизненному сроку за обстрел из РСЗО Донецка.

До этого самого молодого наемника грузинского легиона ВСУ заочно арестовали в Москве.

Ранее глава СБУ обжаловал свой заочный арест в России.

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