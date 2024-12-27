Экс-глав администрации президента Украины обвинили в преступлениях в ЛНР и ДНР

СК обвинил экс-глав администрации президента Украины в преступлениях в ДНР и ЛНР

Следственный комитет РФ предъявил обвинения бывшим руководителям администрации украинского президента Андрею Богдану и Игорю Райнину, которых подозревают в совершении преступления против мира и безопасности человечества на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что в период с августа 2016 года по февраль 2020 года Райнин и Богдан последовательно занимали должность главы администрации президента Украины. Кроме того, они входили в состав Совета национальной безопасности и обороны страны.

«С учетом совокупности собранных доказательств за организацию обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской народных республик предъявлены обвинения Игорю Райнину и Андрею Богдану», — рассказали в СК РФ.

Там добавили, что по их указаниям военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали населенные пункты на территории ДНР и ЛНР. В результате этих атак пострадали 123 человека, включая 11 детей. Кроме того, повреждения получили более 390 объектов гражданской инфраструктуры.

«Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых», — говорится в публикации.

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