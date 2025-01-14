Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полковника ВСУ, руководившего ударами по Курской области, признали террористом

Руководившего ударами по Курщине полковника ВСУ внесли в перечень террористов
close
Reuters

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павло Розлача, который руководил ударами кассетными боеприпасами с отравляющими веществами по Курской области. Об этом сообщается на сайте службы.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные): Национальная часть... Физические лица... Розлач Павло Иванович, (Розлач Павел Иванович), 02.01.1988 года рождения, г. Чернигов Черниговской области Украинской ССР», — сказано в перечне.

По данным СК России, украинский полковник руководил ударами по российскому региону кассетными боеприпасами с отравляющими веществами удушающего действия, в результате которых пострадали не менее 20 человек. Его объявили в международный розыск.

14 января стало известно, что шесть иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ, включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В список попали граждане четырех иностранных государств. Речь идет о США, Грузии, Литве и Великобритании.

Ранее главком ВСУ рассказал, какие подразделения первыми вошли в Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами