Полковника ВСУ, руководившего ударами по Курской области, признали террористом

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павло Розлача, который руководил ударами кассетными боеприпасами с отравляющими веществами по Курской области. Об этом сообщается на сайте службы.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные): Национальная часть... Физические лица... Розлач Павло Иванович, (Розлач Павел Иванович), 02.01.1988 года рождения, г. Чернигов Черниговской области Украинской ССР», — сказано в перечне.

По данным СК России, украинский полковник руководил ударами по российскому региону кассетными боеприпасами с отравляющими веществами удушающего действия, в результате которых пострадали не менее 20 человек. Его объявили в международный розыск.

14 января стало известно, что шесть иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ, включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В список попали граждане четырех иностранных государств. Речь идет о США, Грузии, Литве и Великобритании.

Ранее главком ВСУ рассказал, какие подразделения первыми вошли в Курскую область.