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В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Казани и Бугульмы сняли ограничения на полеты
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KONSTANTIN_SHISHKIN/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах республики Татарстан с 12:05 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

Он отметил, что речь идет об аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы.

В период действия ограничений на запасных аэродромах совершили посадку два самолета, выполнявших рейсы в Казань, один самолет, следовавший в Нижнекамск, и один самолет, летевший в Бугульму.

Утром 14 января ограничения на прием и отправку самолетов ввели также аэропорты Саратова, Калуги и Тамбова. Это произошло на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию России. По данным SHOT, в ночь на вторник над регионами РФ сбили более 200 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что на предприятии в промзоне Нижнекамска были слышны сирены.

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