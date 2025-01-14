Аэропорт Нижнекамска возобновил работу

Аэропорт города Нижнекамска в Татарстане возобновил работу после временного приостановления полетов. Об этом говорится в Telegram-канале воздушной гавани.

«С 12:15 по московскому времени аэропорт работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Аэропорт Бегишево в Нижнекамске временно прекратил принимать и отправлять самолеты с 8:30 14 января. Причиной для введения ограничений называют необходимость обеспечения безопасности самолетов.

Утром 14 января ограничения на прием и отправку самолетов ввели также аэропорты Казани, Саратова, Калуги и Тамбова. Это произошло на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию России. По данным SHOT, в ночь на вторник над регионами РФ сбили более 200 беспилотников ВСУ.

Ранее сообщалось, что на предприятии в промзоне Нижнекамска были слышны сирены.