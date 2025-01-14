Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Нижнекамска возобновил работу

Аэропорт Нижнекамска возобновил работу после приостановления полетов
close
imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт города Нижнекамска в Татарстане возобновил работу после временного приостановления полетов. Об этом говорится в Telegram-канале воздушной гавани.

«С 12:15 по московскому времени аэропорт работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Аэропорт Бегишево в Нижнекамске временно прекратил принимать и отправлять самолеты с 8:30 14 января. Причиной для введения ограничений называют необходимость обеспечения безопасности самолетов.

Утром 14 января ограничения на прием и отправку самолетов ввели также аэропорты Казани, Саратова, Калуги и Тамбова. Это произошло на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию России. По данным SHOT, в ночь на вторник над регионами РФ сбили более 200 беспилотников ВСУ.

Ранее сообщалось, что на предприятии в промзоне Нижнекамска были слышны сирены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами