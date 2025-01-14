На предприятии в промзоне Нижнекамска были слышны сирены

На предприятии «Танеко» в Нижнекамске прозвучали сигналы тревоги. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, из здания эвакуировали сотрудников.

В аэропорту города объявили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников.

Этим же утром в пригороде Казани в результате атаки беспилотников загорелась цистерна с газом. Telegram-канал Mash писал, что целью атаки мог быть завод «Казаньоргсинтез». Также на промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области зафиксированы повреждения, возникшие в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

По данным Mash, ВСУ массово атаковали 12 регионов РФ этой ночью. ПВО сбила больше сотни вражеских БПЛА, но SHOT сообщал почти о двух сотнях дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что Литва передаст Украине тысячи дронов в ближайшие дни.