Дроны повредили промышленное предприятие в Энгельсе

На промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области зафиксированы повреждения, возникшие в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По словам главы области, экстренные службы работают в усиленном режиме. Он также добавил, что об угрозе атаки беспилотников было объявлено в 4:57 мск.

Атаки беспилотников зафиксированы и в других российских регионах. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что ночью были уничтожены 16 дронов. Еще один аппарат сбит в небе над Воронежем.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили 192 тысячи снарядов по ДНР с февраля 2022 года.