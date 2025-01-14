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Над Ростовской областью сбили 14 беспилотников

Слюсарь: за ночь над Ростовской областью сбили 14 беспилотников
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Shutterstock

В ночь на 14 января в небе над Ростовской областью сбили 14 беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 14 БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах. По данным оперативных служб, пострадавших нет», — сообщил он.

Информации о разрушениях в Ростовской области на данный момент не поступало, выясняются все последствия произошедшего.

Вечером 13 января над территорией Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Губернатор региона Александр Богомаз добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ вне зоны СВО чаще всего атаковали беспилотниками Белгородскую область.

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