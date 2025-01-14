Обломки сбитого БПЛА упали рядом с паралимпийской базой в Тульской области

Обломки сбитого беспилотника приземлились рядом со спортивной паралимпийской базой «Ока» в Алексине Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В этот момент на базе находились волейболисты, которые спустились в подвал», — указано в публикации.

Telegram-канал SHOT сообщает, что беспилотник взорвался прямо возле дома одного из местных жителей в Алексине. По предварительным данным, было сбито как минимум два дрона.

Также есть информация о попытке атаковать город Котовск в Тамбовской области.

В ночь на 14 января губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что регион подвергается массированной атаке БПЛА. Он добавил, что в области работают дежурные средства ПВО. По предварительной информации, во время атаки никто не пострадал. Миляев добавил, что ситуация находится под контролем.

Накануне вечером в области был объявлен режим опасности атаки дронов.

Ранее в Швеции заявили об испытаниях «роя» беспилотников.