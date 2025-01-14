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В четырех российских аэропортах введены ограничения для обеспечения безопасности

Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова
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KONSTANTIN_SHISHKIN/Shutterstock/FOTODOM

В четырех российских аэропортах введены временные ограничения. Об этом заявил Артем Кореняко, представитель Росавиации, в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских авиационных судов установлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова», — говорится в сообщении.

На промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области зафиксированы повреждения, возникшие в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 14 января в небе над Ростовской областью сбили 14 беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский «Князь Вандал» серийно пошел на фронт.

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Атаки БПЛА на Россию
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