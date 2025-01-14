Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии вновь пройдут митинги с требованием открыть границу с Россией

Русскоязычные жители Финляндии готовят митинги в поддержку открытия границ с РФ
close
Lehtikuva/Reuters

Активисты русскоязычной общины «Александровское общество» весной планируют провести в Финляндии новые митинги, требуя открыть границы с Россией. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам представителя организации Ольги Чертоусовой, в зимний период митингов не намечается. Мероприятия будут проводиться в помещениях. Если ситуация с открытием границ не изменится в лучшую сторону, то весной снова начнутся митинги.

15 декабря активисты провели протесты в Хельсинки, Тампере, Лахти и Лаппеенранте, а в столице Финляндии на акцию вышли десятки человек. Чертоусова подчеркнула, что закрытие границ нарушает Шенгенский кодекс и создает проблемы для обычных людей.

В ответ на заявления активистов премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 8 января 2025 года подтвердил, что Хельсинки не откроет границу с Россией. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года. В октябре прошлого года финская погранслужба закрыла два временных контрольно-пропускных пункта на границе с Россией из-за роста потока беженцев, в основном из стран Ближнего Востока.

Ранее президент Финляндии заговорил о потеплении в отношениях с Россией.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами