В Финляндии вновь пройдут митинги с требованием открыть границу с Россией

Активисты русскоязычной общины «Александровское общество» весной планируют провести в Финляндии новые митинги, требуя открыть границы с Россией. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам представителя организации Ольги Чертоусовой, в зимний период митингов не намечается. Мероприятия будут проводиться в помещениях. Если ситуация с открытием границ не изменится в лучшую сторону, то весной снова начнутся митинги.

15 декабря активисты провели протесты в Хельсинки, Тампере, Лахти и Лаппеенранте, а в столице Финляндии на акцию вышли десятки человек. Чертоусова подчеркнула, что закрытие границ нарушает Шенгенский кодекс и создает проблемы для обычных людей.

В ответ на заявления активистов премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 8 января 2025 года подтвердил, что Хельсинки не откроет границу с Россией. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года. В октябре прошлого года финская погранслужба закрыла два временных контрольно-пропускных пункта на границе с Россией из-за роста потока беженцев, в основном из стран Ближнего Востока.

Ранее президент Финляндии заговорил о потеплении в отношениях с Россией.