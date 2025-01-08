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Власти Финляндии решили не открывать границу с Россией

Премьер Орпо сообщил, что Финляндия не может открыть границу с Россией
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Lehtikuva/Reuters

Финляндия не станет открывать границу с Российской Федерацией. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в ходе беседы с журналистами, пишет «Интерфакс».

«Мы не можем открыть границу», — отметил он.

Орпо подчеркнул, что это связано с «неизменной оценкой угрозы восточной границы».

В начале января аналогичное мнение высказала глава министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. Граница останется закрытой до дальнейшего уведомления, отмечала она.

До этого российское издание 47news сообщало, что представители погранслужб России и Финляндии обсудили ситуацию на границе в начале осени. Финская сторона на встрече допустила, что ее открытие может состояться после февраля 2025 года. Мотивацией к обсуждению стала экономическая ситуация и недовольство граждан оттоком туристов из страны.

В октябре финская погранслужба закрыла два временных контрольно-пропускных пункта на границе Финляндии и России — «Париккала» и «Инари». Причиной закрытия КПП был назван резкий рост потока беженцев, направляющихся в Финляндию через российскую границу. Большинство из них — выходцы из стран Ближнего Востока.

Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

Ранее президент Финляндии заговорил о потеплении в отношениях с Россией.

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