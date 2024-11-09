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Президент Финляндии заговорил о потеплении в отношениях с Россией

Президент Стубб: отношения Финляндии с Россией наладятся в будущем

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Alina Smutko/Reuters

Отношения Финляндии с Россией обязательно наладятся в будущем и будут использованы во благо, но не сейчас. Об этом заявил президент страны Александер Стубб в интервью Ilta-Sanomat.

Он отметил, что в нынешней обстановке Финляндия не смогла бы вступить в НАТО из-за ситуации на Украине и «усталости от войны». Стубб также не уверен, что администрация недавно избранного президента США Дональда Трампа применит радикальные меры против Европы.

Накануне финский портал Yle писал, что экономический рост Финляндии замедлился из-за утраты торговых отношений с Россией. Как сообщает Международный валютный фонд (МВФ), Финляндия заняла десятое с конца место в мире в рейтинге экономического роста.

Эксперты МВФ сообщают, что финская экономика начала восстанавливаться после рецессии, но на нее влияют внешние риски, например, конфликт на Украине.

До этого Yle сообщало, что два аэропорта на востоке Финляндии, граничащие с Россией, перешли на радионавигационную систему 1960-х годов из-за помех с GPS.

Ранее премьер Финляндии призвал укреплять европейскую и национальную оборону.

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