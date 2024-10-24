Закрыты два КПП на российско-финской границе

Закрыты два временных контрольно-пропускных пункта на границе Финляндии и России — «Париккала» и «Инари». Об этом сообщила Пограничная охрана Финляндии на своем сайте.

21 февраля представитель погранохраны Марко Саарекс сообщал, что Москва предложила Хельсинки навсегда закрыть эти погранпункты.

Согласно соглашению между Финляндией и Россией о пунктах пересечения границы, вопрос об открытии и закрытии таких временных пунктов пропуска через границу принимается главой Пограничной службы Финляндии и главой Пограничной службы России.

«В октябре вышеупомянутые руководители приняли решение закрыть временные пограничные переходы в Париккале и Инари», — говорится в сообщении погранслужбы страны.

Там отметили, что движение на КПП Инари было приостановлено с 1 ноября 2021 года, а на Париккала, который в 2024 году планировали трансформировать в международный автомобильный пункт пропуска — с 19 апреля 2022 года из-за ограничений, связанных с вывозом древесины в Россию.

Возможное открытие временных КПП через границу в будущем возможно в соответствии с ранее упомянутым соглашением о пункте пропуска, добавили в ведомстве.

10 октября Европейский парламент одобрил и опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия финским правительством КПП на границе с Россией.

Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

Ранее финский премьер сделал заявление об открытии КПП на границе с РФ.