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Российская академия образования оценила возможность введения интегральной оценки в школах

Президент РАО Васильева: интегральная оценка повысит качество образования
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Президент Российской академии образования (РАО) и экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что введение интегральной оценки в школах повысит качество образования. Ее слова приводит пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

По словам Васильевой, необходимо оценивать результат школьника по всем дисциплинам, которые он освоил, а не только знания по предметам, выбранным для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Такой механизм в перспективе может позволить повысить качество образования, сделать подход к обучению более индивидуальным», — считает глава РАО.

Накануне Ольга Васильева заявила, что результаты ЕГЭ не могут в полной мере отражать достижения, способности и таланты школьников. Она назвала разумной идею оценивать полученные в школе знания «интегральной» оценкой.

В декабре 2024 года председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил президенту России Владимиру Путину, что «вокруг ЕГЭ сегодня много споров, звучат даже предложения о его отмене». Он добавил, что часто результаты тестирования рассматривают как вступительные экзамены в вузы, и именно этот момент обнажил некоторые проблемы.

Ранее в Госдуме поддержали идею введения интегральной оценки в школах.

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