ЕГЭ плюс один. Зачем школьникам хотят выставлять интегральные оценки

Глава РАО Васильева: ЕГЭ не может быть единственным итогом обучения в школе

Глава Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева поддержала идею введения интегральных оценок в школах. По ее словам, в качестве итога обучения следует рассматривать все достижения детей, а не только результаты ЕГЭ. Ранее с просьбой оценивать знания учеников в комплексе к президенту Владимиру Путину обращался председатель СПЧ Валерий Фадеев. В чем суть предложений, что получат школьники и педагоги — в материале «Газеты.Ru».

Оценить знания по-новому

Президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила, что результаты ЕГЭ не могут в полной мере отражать достижения, способности и таланты школьников. Она назвала разумной идею оценивать полученные в школе знания «интегральной» оценкой.

«Я много раз повторяла, что итог обучения в школе — результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ», — объяснила Васильева.

В декабре председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил Владимиру Путину, что «вокруг ЕГЭ сегодня много споров, звучат даже предложения о его отмене». Он добавил, что часто результаты тестирования рассматривают как вступительные экзамены в вузы, и именно этот момент обнажил некоторые проблемы.

«Старшеклассники и их родители сосредотачиваются только на тех дисциплинах, по которым планируют сдавать ЕГЭ, — это весь 11-й класс, зачастую часть 10-го, а есть еще ОГЭ, это девятый класс. Часть учебных предметов оказывается второстепенными, фактически ненужными. Например, в этом году географию сдавали только 3% выпускников, литературу — 8%, историю — побольше, 16%», — уточнил Фадеев.

Он объяснил, что молодежь не изучает часть предметов надлежащим образом.

«Как исправить такое положение дел? Необходимо побуждать учеников к освоению всей школьной программы, а не только тех предметов, по которым они сдают ЕГЭ. Значит, нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школы. Например, средний балл, как это было в Советском Союзе», — подытожил глава СПЧ.

По его словам, этот балл можно высчитывать как среднюю оценку, полученную учеником за четверти или полугодия. Эту интегральную оценку следует учитывать при поступлении в вузы наряду с результатами ЕГЭ — «фактически это будет четвертая оценка: три экзамена плюс средний балл».



Президент ответил, что история, литература и география формируют «наш культурный код», поэтому изучение этих предметов «чрезвычайно важно».

«Давайте оформим ваше предложение соответствующим образом и проработаем с правительством», — резюмировал Владимир Путин.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко пообещал, что вопрос введения интегральных оценок обсудят во время подготовки стратегии развития образования.

Что думают родители и педагоги

В Рособрнадзоре сообщили, что готовы подключиться к обсуждению инициативы. Представители ведомства напомнили, что вопросы приема в вузы находятся в ведении Минобрнауки, а получения школьных аттестатов — Минпросвещения.

Введение интегральных оценок никак не скажется на мотивации школьников, считает научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ, экс-замглавы Минобрнауки, бывший руководитель Рособрнадзора Виктор Болотов.

«Кому нужен средний балл? Ученику, школе, районной администрации, родителям? Если он понадобится для вузов при приеме абитуриентов, то опыт Советского Союза показал, что, когда высчитывали средний балл аттестата, он за три года использования этой методики вырос. Причем никаких свидетельств о том, что улучшилось качество преподавания в школах, не было», — объяснил специалист.

По мнению учителя основ духовно-нравственной культуры народов России Сургутской технологической школы Александра Андриенко, введение интегральных оценок позволит лучше отражать достижения учеников.

«С другой стороны, тут есть опасность влияния предвзятого отношения учителей к какому-то ученику. Что скрывать, и такое бывает: занижают оценки, потому что, по их мнению, учащийся троечник», — уточнил он.

Андриенко добавил, что интегральные оценки могут снизить уровень стресса от ЕГЭ , однако нужно «обеспечить объективность, прозрачность и единообразие подходов» к выставлению таких отметок.

Мама девятиклассника из Королева Екатерина Волкова, напротив, заявила, что внедрение интегральных оценок повысит уровень стресса.

«Сын сейчас готовится к ОГЭ, у нас два репетитора, и школьные домашки до 12 ночи. Боюсь представить, что ждет в 10 — 11 классах, когда встанет вопрос подготовки к поступлению в вуз. На выбранные для экзаменов предметы уже не хватает времени, а если думать еще и об этой интегральной оценке... Ребенка жалко!» — объяснила женщина.

Проект Стратегии развития образования в России представят президенту Владимиру Путину до 1 марта 2025 года. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что в работе над документом участвуют представители всех 89 субъектов страны.