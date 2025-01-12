В Госдуме поддержали идею введения интегральной оценки в школах

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT поддержала идею введения в школах интегральной оценки.

По ее словам, действующая система, которая основана преимущественно на результатах ЕГЭ, не дает полной картины, не оценивает общие знания выпускников. Депутат заявила, что ЕГЭ отражает лишь фрагмент знаний, не учитывая другие важные аспекты образования, такие как творческий потенциал, критическое мышление, навыки работы в команде, инициативность и социальная адаптация.

Она считает, что введение интегральной оценки знаний будет учитывать не только результаты ЕГЭ, но и успеваемость по всем предметам за весь период обучения, участие в олимпиадах, проектной деятельности, общественной жизни школы, характеристики учителя и результаты портфолио ученика.

«Интегральная оценка позволит получить более полное и объективное представление о подготовленности выпускника, показывая его сильные стороны и потенциал в целом», — сказала парламентарий.

Она также выразила мнение, что в случае введения такой оценки вузы смогут более целостно оценивать абитуриентов, выбирая не только по баллам ЕГЭ, но и учитывая их многостороннюю подготовку.

12 января президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила, что предложение о введении интегральной оценки в школах является разумным.

10 декабря глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ввести для выпускников школ интегральную оценку, которая будет учитывать знания по всему спектру изучаемых предметов. Например, средний балл, который мог бы высчитываться как средняя оценка, которая была получена учеником в учебной четверти или полугодии во время изучения соответствующего предмета. По мнению Фадеева, он должен учитываться при поступлении в университет вместе с результатами ЕГЭ.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Россия откажется от ЕГЭ.