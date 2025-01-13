В Одессе жильцы многоквартирного дома спасли мужчину от сотрудника ТЦК

В Одессе жильцы многоквартирного дома открыли дверь подъезда мужчине, который убегал от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) и звал на помощь. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

На опубликованной видеозаписи видно, как мужчина в попытке убежать от сотрудника ТЦК спотыкается на ведущей к подъезду лестнице и продолжает подниматься по ней на четвереньках. Затем он снова спотыкается, но добирается до подъездной двери, начинает в нее звонить и стучать, зовя при этом на помощь. В это время, когда к нему по лестнице приближается военком, подъездную дверь открывает местная жительница и запускает мужчину внутрь.

До этого издание «Страна» сообщало, что в Одессе таксисты стали получать заказы от территориального центра комплектования на доставку мужчин призывного возраста.

В декабре стало известно о случае, когда в Одессе мужчина попытался скрыться от военкома ТЦК, но тот ухватился за его автомобиль и поехал вместе с ним. Сообщалось также, что сотрудник военкомата в Харькове на Украине разбил окно автомобиля, чтобы вручить повестку водителю.

Ранее на Украине заметили темнокожего военкома.