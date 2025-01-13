Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Одессе жильцы многоквартирного дома спасли мужчину от сотрудника ТЦК

В Одессе мужчина в последний момент скрылся от сотрудника ТЦК в подъезде

В Одессе жильцы многоквартирного дома открыли дверь подъезда мужчине, который убегал от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) и звал на помощь. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

На опубликованной видеозаписи видно, как мужчина в попытке убежать от сотрудника ТЦК спотыкается на ведущей к подъезду лестнице и продолжает подниматься по ней на четвереньках. Затем он снова спотыкается, но добирается до подъездной двери, начинает в нее звонить и стучать, зовя при этом на помощь. В это время, когда к нему по лестнице приближается военком, подъездную дверь открывает местная жительница и запускает мужчину внутрь.

До этого издание «Страна» сообщало, что в Одессе таксисты стали получать заказы от территориального центра комплектования на доставку мужчин призывного возраста.

В декабре стало известно о случае, когда в Одессе мужчина попытался скрыться от военкома ТЦК, но тот ухватился за его автомобиль и поехал вместе с ним. Сообщалось также, что сотрудник военкомата в Харькове на Украине разбил окно автомобиля, чтобы вручить повестку водителю.

Ранее на Украине заметили темнокожего военкома.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами