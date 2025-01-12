На Украине заметили темнокожего военкома

В Киеве заметили темнокожего сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщает издание «Политика страны» в Telegram-канале.

В сети распространился видеоролик, на котором показан темнокожий мужчина в составе группы ТЦК на Киевской улице. Когда именно видео было снято, неизвестно.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

29 октября Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее украинские хакеры раскрыли личности сотрудников ТЦК.