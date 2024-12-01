На Украине сотрудник военкомата разбил стекло авто, чтобы вручить повестку

Сотрудник военкомата в Харькове на Украине разбил окно автомобиля, чтобы вручить повестку водителю. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сотрудник ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата на Украине. — прим. ред.) в Харькове выбил стекло автомобиля и силой вытащил из него мужчину», — отмечается в сообщении.

28 ноября британская газета The Telegraph писала, что сотрудник одного из военкоматов на Украине назвал украинских мужчин, которых еще не мобилизовали на фронт, «загнанными в угол крысами».

22 ноября украинские СМИ сообщали, что большинство мужчин в Харькове отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК.

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организуют рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. Такой подход нередко вызывает недовольство и противодействие среди украинцев.

Ранее в ВСУ призвали разрешить сотрудникам военкоматов стрелять в уклонистов.