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Украинский уклонист «прокатил» военкома на двери авто и попал на видео

На видео попал военком, который вцепился в авто уклониста на ходу в Одессе

В Одессе мужчина попытался скрыться от военкома из территориального центра комплектования (ТЦК), но тот ухватился за его автомобиль и поехал вместе с ним. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Похоже, мужчина попытался уехать от ТЦК, но военком вцепился в открытую дверь. «Ранее сотрудников ТЦК неоднократно «катали» на капоте», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что военком лишь частично находится в автомобиле с открытой дверью.

До этого сотрудник военкомата в Харькове на Украине разбил окно автомобиля, чтобы вручить повестку водителю.

«Сотрудник ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата на Украине. — прим. ред.) в Харькове выбил стекло автомобиля и силой вытащил из него мужчину», — уточняла «Страна.ua».

28 ноября британская газета The Telegraph писала, что сотрудник одного из военкоматов на Украине назвал украинских мужчин, которых еще не мобилизовали на фронт, «загнанными в угол крысами».

Ранее появилось видео, как на Украине водитель «КамАЗа» сдал 48 уклонистов СБУ.

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