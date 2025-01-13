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В Одессе таксисты получили заказы на доставку мужчин призывного возраста

В Одессе таксистам поступили заказы на доставку уклонистов
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Телеграм-канал «Одесса info»

В Одессе таксисты стали получать заказы от территориального центра комплектования (ТЦК) на доставку мужчин призывного возраста. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

«Военкомы обещают не трогать водителя и доплатить еще талоном на бензин», — говорится в публикации.

Отмечается, что речь идет о жителях Одессы, которые уклоняются от мобилизации.

До этого в Одессе мужчина попытался скрыться от военкома из ТЦК, но тот ухватился за его автомобиль и поехал вместе с ним.

«Похоже, мужчина попытался уехать от ТЦК, но военком вцепился в открытую дверь. «Ранее сотрудников ТЦК неоднократно «катали» на капоте», — говорилось в публикации «Страна.ua».

Также сообщалось, что сотрудник военкомата в Харькове на Украине разбил окно автомобиля, чтобы вручить повестку водителю.

Ранее водитель снял на видео последствия удара ракет ВСУ по Рыльску.

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